Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!

Suriye'nin İdlib kentinde PKK'lıların roketatarlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 16 gün sonra hayatını kaybetti.

İrem Yıldız
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Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!

25 Ağustos'ta, terör örgütü PKK'lıların Suriye İdlib'de görev yapmakta olan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırı yapması sonucu ağır yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, ilk müdahalelerinin ardından Ankara'ya sevk edilmişti. 16 gündür Ankara'da tedavi gören Uçakcı'nın bugün şehadet haberi geldi.

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Uçakcı'nın şehadet haberi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde ikamet etmekte olan ailesine Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin Sungurluoğlu Mahallesi'nde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin evine görev arkadaşları da gelirken, evin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!

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