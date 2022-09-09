Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!

25 Ağustos'ta, terör örgütü PKK'lıların Suriye İdlib'de görev yapmakta olan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırı yapması sonucu ağır yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, ilk müdahalelerinin ardından Ankara'ya sevk edilmişti. 16 gündür Ankara'da tedavi gören Uçakcı'nın bugün şehadet haberi geldi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTIRILDI

Uçakcı'nın şehadet haberi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde ikamet etmekte olan ailesine Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin Sungurluoğlu Mahallesi'nde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin evine görev arkadaşları da gelirken, evin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.