Şehidin yürek yakan videosu gündem olmuştu! Vasiyeti gerçekleştirildi

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın tüm Türkiye’yi duygulandıran vasiyeti, Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından yerine getirildi. Başkan Tollu, 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'in tüm masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Şehidin yürek yakan videosu gündem olmuştu! Vasiyeti gerçekleştirildi

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri ile tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Şehidin yürek yakan videosu gündem olmuştu! Vasiyeti gerçekleştirildi

TÜM MASRAFLARI KARŞILANACAK

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti. Başkan Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Şehidin yürek yakan videosu gündem olmuştu! Vasiyeti gerçekleştirildi

BAŞKAN TOLLU'DAN VASİYET AÇIKLAMASI

Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Şehidin yürek yakan videosu gündem olmuştu! Vasiyeti gerçekleştirildi

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