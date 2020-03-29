Şehir dışından gelenlere dezenfektanlı önlem

Şehirlerarası yolculuğun kısıtlanmasının ardından polis noktalarındaki denetimlere ilave olarak virüsün yayılmasını önlemek adına Mamak Belediyesi, sağlık ekiplerini görevlendirdi.

Mamak Belediyesi, Kovid-19 virüsüne karşı devletin ve milletin yanında olarak önlemlerini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri Kırıkkale yönünden Ankara'ya giriş yapan vatandaşların gerekli kontrollerini yaparken, araçlar ise polis noktasında Mamak Belediyesi Mobil Ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca vatandaşların dijital ateş ölçer ile ateşlerine bakılıyor.

"Hep birlikte önleyeceğiz"

Mamak'ta, Kovid-19 virüsüne karşı adeta seferberlik ilan ettiklerini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Güzel Mamak'ın her köşesinde virüsle etkin mücadele ediyoruz. Kovid-19 savarlarımız Mamak sınırları dışında da talep edilen her yere gidiyor. GİMAT'tan İvedik Organize Sanayi Bölgesine Etimesgut ilçemizdeki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na Kalecik'ten Kızılcahamam'a bütün güzel Ankara'mıza hizmet veriyoruz. Devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Şimdi de ekiplerimiz Ankara dışından gelen vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyor, ateşlerini ölçüyor. Sağlık her şeyden önemli. Hükümetimiz, Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda her türlü tedbiri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetle konunun üzerinde duruyor. Biz de en iyisini yapmak için 24 saat görev başındayız. Açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA