Şehir Hastanesinde 10 dönüm alana fidan dikildi

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine 350 adet fidan dikildi.

Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Fethi Sekin Şehir Hastanesinin 10 dönümlük alanına 350 tane çam fidanı dikildi. Fidan dikimine, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Cahit Polat, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya ve hastane personeli katıldı.

Sağlıkta Elazığ'ın merkez konumda olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, "Sağlıkta oldukça iyi bir konumdayız. Fethi Sekin Hastanesi ile ilimize daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktayız. Sağlıkta anlayış değişti. Şehir hastaneleri ile bu artık 7 yıldızlı bir otel konforunda. Son teknolojik cihazlar ile sağlık hizmeti daha iyi bir seviyede oldu. Bir alışverişe merkezine girer gibi hastalarımız geliyorlar. Görüldüğü gibi çok güzel bir çevre düzenlemesine sahibiz. Burası aynı bir piknik alanını andırmaktadır. Orman bölge müdürlüğü berber yapıtımız bu çalışma ile birlikte hastanemiz çok daha güzel bir konuma kavuşmuş olacak" dedi.

Kaynak: İHA