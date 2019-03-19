Şehir hastanesinde, "Geleneksel" tedavi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sertifikalı uzman hekimler tarafından geleneksel tedavi yöntemleri uygulanmaya başlandı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ünitesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hizmet veriyor. Ünitede hastalara bilinen tıbbi uygulamaların dışında geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmeti de veriliyor. Hacamat, akupunktur, prp kök hücre tedavisi, ozon tedavisi gibi uygulamaların yapıldığı ünitede sertifikalı uzman hekimler ile sağlık personellerinin görev aldığı belirtildi.

Akşemseddin Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi adıyla hizmet verdiklerini belirten Ünitede görevli Uzman Dr.Veysel Doğanay, "Ünite olarak amacımız merdiven altı uygulamaların önüne geçmek ve insanların bu hizmetlere sağlıklı koşullar altında erişebilmesini sağlamaktır. Ünitemizde bilinen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını halkımıza sunmaktayız. Hacamat, ozon tedavisi, prp, kök hücre tedavisi gibi uygulamaları ünitemizde steril koşullar altında uyguluyoruz"dedi.

Hastalardan çok önemli pozitif geri dönüşler aldıklarını belirten Uzman Dr. Mehmet Özcan ise,"Bu uygulamalar modern tıbbı destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir. Bu yöntemlerden özellikle hacamat şehrimizde ve bölgemizde oldukça tercih edilmektedir. Bu uygulamalar hekim kontrolünde yapılmazsa hastaya çeşitli zararlar verilebilir. Hastanemizde de bu uygulamalar sertifikalı uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetin devlet eliyle güvenli ve steril bir ortamda yürütülmesi izinsiz ve kontrolsüz çalışan yerlere rağbeti azaltacaktır. Getat, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemiz bölgemize hizmet etmek için çalışmalarını sürdürüyor"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA