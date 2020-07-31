Şehir Hatlarında yoğunluk yaşandı! Maske ve mesafe yok sayıldı İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle ulaşım ücretsiz olunca Şehir Hatları vapurlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar koronavirüs salgınına rağmen maske ve mesafe kuralını hiçe saydılar.

1 11 Kurban Bayramı’nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı.