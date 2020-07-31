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  3. Şehir Hatlarında yoğunluk yaşandı! Maske ve mesafe yok sayıldı

Şehir Hatlarında yoğunluk yaşandı! Maske ve mesafe yok sayıldı

İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle ulaşım ücretsiz olunca Şehir Hatları vapurlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar koronavirüs salgınına rağmen maske ve mesafe kuralını hiçe saydılar.

Şehir Hatlarında yoğunluk yaşandı! Maske ve mesafe yok sayıldı 1111

Kurban Bayramı’nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı. 