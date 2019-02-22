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Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu.

Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır." İfadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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