Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Tanımı;

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Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Maaşları

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8331.05

Meslek Adı :

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otobüs Ve Tramvay Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu kamu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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