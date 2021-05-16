Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 8331.05
Meslek Adı : Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu : Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri
Meslek Birim Grubu : Otobüs Ve Tramvay Sürücüleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu kamu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü mesleği için “8160.07” kod olarak kullanılır iken Ağaç Kurutma İşçisi mesleği için “7521.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Meslek Kodu “8331.05” olarak belirlenmiştir.
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