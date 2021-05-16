Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8331.05

Meslek Adı : Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu : Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu : Otobüs Ve Tramvay Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu kamu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü mesleği için “8160.07” kod olarak kullanılır iken Ağaç Kurutma İşçisi mesleği için “7521.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Meslek Kodu “8331.05” olarak belirlenmiştir.

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