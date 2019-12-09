Şehir magandaları çocuk parkını yaktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yangın çıkarıldı. Parkta bulunan oyuncaklar, spor aletleri ve plastik zemin yanarken, park kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA