Şehir magandaları klimalı duraklara da saldırdı

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde hizmete sunulan klimalı duraklardan bazılarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Bozüyük'te vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken aşırı sıcaklarda ve soğuk kış günlerinde hava şartlarından etkilenmelerini en aza indirebilmek amacıyla ilçe genelinde yerleştirilen durakların bazılarına zarar veren şehir magandaları vatandaşları üzdü. Belediye yetkililerince otogar karşısında ve kanal boyunda hizmet veren klimalı duraklara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yer döşemelerinin kırılarak zarar verildiği tespit edildi. Yapılan saldırılar karşısında vatandaşlar tepkilerini dile getirerek "Bu duraklar sayesinde kışın üşümüyor yazın da sıcaktan bunalmıyoruz. Bu duraklar hepimizin malı. Durakları bu hale getirenler son derece bilinçsiz insanlar. Bu mallar hepimizin cebinden çıkan parayla yapılıyor. Yapılan bu hizmetlere hep beraber sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Klimalı duraklar sadece vatandaşların değil zaman zaman soğuktan korunmak isteyen sokak hayvanlarına de ev sahipliği yaparken belediye ekiplerince bu tarz saldırılara karşı tüm vatandaşların duyarlı olması ve böyle bir olayla karşılaştıklarında polis ya da zabıta ekiplerine bilgilendirme yapmaları istendi.

Kaynak: İHA