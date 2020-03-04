Şehir Müzesi işitme engelli bireylere işaret diliyle anlatıldı

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ziyaretçi işitme engellilere işaret dili ile anlatıldı.

Dünya İşitme Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından "Konuşan eller, duyan gözler" sloganıyla düzenlenen programla işitme ve görme engelli bireyler Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinin işitme engelli bireyler gezdi. Bünyesinde başta Bilecik'in yakın ve geçmiş tarihi olmak üzere, Osmanlı dönemi, Yunan işgali ve Bilecik'in tanıtım bölümlerinin yer aldığı Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret eden grup, İşaret Dili Eğitmeni Kader Dağlar ve arkeologlarla birlikte gezdi.

"Müzede ilk defa böyle bir çalışma yapıldı"

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, müzede ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını belirterek, "Yaşayan Şehir Müzesi olarak tüm engelli bireylerimizi kazanabileceğimiz engelsiz müze olma yolundaki ilk etkinliğimiz bu. Sadece rampalar ve asansör yaparak onların hayatını kolaylaştıramayız, onları bu hikayenin içerisine dahil ederek gerçek kazanım elde edebiliriz. Önümüzdeki yıl, işitme, görme ve fiziksel engeli olan tüm vatandaşların gezebileceği bir müze olmak için çaba harcayacağız" dedi.

Ünver, ayrıca etkinliğe katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin, Halk Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldız, İşaret Dili Eğitmeni Kader Dağlar ve belediye ilgili birim müdürlerine teşekkür etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA