Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep Köprübatı Hudut karakoluna yapılan roketatarlı saldırıda yaralanan 4 askerden biri olan Piyade Er Oktay Salar şehit oldu. Şehit Piyade Er Oktay Salar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE ER OKTAY SALAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi.

Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve askeri yetkililer, şehit Salar'ın Çamavşar Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek acı haberi verdi.

Evine Türk bayrağı asılan şehidin, ailenin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehit Salar'ın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Çamavşar Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.