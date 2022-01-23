Şehir Plancısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Şehir Plancısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Şehir Plancısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Şehir Plancısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Şehir Plancısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Şehir Plancısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şehir Plancısı Maaşları

Şehir Plancısı maaşı ortalama olarak aylık 13000_TL'dir. En düşük Şehir Plancısı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şehir Plancısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2164.01

Meslek Adı :

Şehir Plancısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Şehir Ve Trafik Planlamacıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şehir alanlarının genel planlarını hazırlayan ve bu alanların gelişmesini koordine eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şehir Plancısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şehrin ilerdeki gelişme durumunu göz önünde tutarak yeni yerleşim imar planlarını hazırlamak,

b) Tapu idaresinden mülkiyet sınırları hakkında bilgi alıp yörenin nüfus yoğunluğunu tespit etmek,

c) Yerleşim alanı için analitik bilgi paftaları hazırlayıp saha haritası üzerinde mevcut yol güzergahlarını, sosyal tesisleri, endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak işaretlemek,

d) Haritacılarla birlikte saha ölçümleme çalışmalarına katılmak,

e) Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve nazım plan raporlarını göz önüne alarak şehrin gelişme durumu ile ilgili hesaplamalar yapmak,

f) Yerleşim yeri haritası üzerine eskiz kağıtlarını koyup önceden yaptığı hesaplamalara saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslakları çizerek yetkili kurula plan taslağını sunmak,

g) Kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirdikten sonra kontrol ederek çeşitli nedenlerle yapılacak değişiklikler için tadilat planları hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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