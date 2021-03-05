Şehir tiyatrolarında cinsel taciz iddiası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Uğur Arda A'nın meslektaşları olan Nazife A.ve Mana A.’u defalarca taciz etmesi olayı mahkemeye taşındı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Arda A. ile müştekiler Mana A. ve Nazife A. katılırken tarafların avukatları ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Uğur Arda A. duruşmada yaptığı savunmada 2012 yılındaki bir oyunda yönetmen tarafından verilen mizanseni yaptığı için müşteki Mana A.'nın durumdan rahatsız olup oyunun yönetmenine söylediğini anlatarak olayın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra yapılan şikayetin manidar olduğunu söyledi.

Suçlamaların hepsini reddettiğini söyleyerek bu konuda savunma yaptığı için utandığını belirtti. Şikayetin tam da şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmenliğine aday olduğu döneme denk gelmesinin zamanlamasının çok manidar bulduğunu söyleyen A., bu durumun kendisini maddi ve manevi zarara uğrattığını belirtti.

Müşteki Nazife A. için, birlikte çalıştığı bir oyunda iki kez mazeretsiz gelmediği için hakkında rapor tutulması istediğini ve bu nedenle asılsız şikayette bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Duruşmada ifade veren müşteki Mana A. sahnede yönetmenin bilgisinin dışında oyunda olmayan bir hareketi seyircinin göremeyeceği bir açıda kendisine yönelik olarak 2 kez yaptığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

Öteki müşteki Nazife A. ise bir oyun öncesi kuliste karşılaştıkları sırada merhabalaşırken A.'nın kendisini dudağına çok yakından öptüğünü ve rahatsız olduğunu belirtti. Daha sonra yine aynı durumu tekrar ettiğini söyleyen Nazife A., A.'yı uyardığını fakat sanığın "Sen bana hiçbir şey yapamazsın." dediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, savunmalarının alınmasının ardından tanıkları dinlemek üzere duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uğur Arda A.'nın, 2012 yılındaki bir oyunun provasında Mana A.'yı, 2019 yılında ise kuliste Nazife A.'yı taciz ettiği iddia edilerek, zincirleme şekilde "cinsel taciz" suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.