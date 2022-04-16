Şehir Turu Rehberi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şehir Turu Rehberi görev tanımı nedir, Şehir Turu Rehberi ne iş yapar, Şehir Turu Rehberi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şehir Turu Rehberi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şehir Turu Rehberi Tanımı;

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Şehir Turu Rehberi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şehir Turu Rehberi Maaşları

Şehir Turu Rehberi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şehir Turu Rehberi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şehir Turu Rehberi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5113.03

Meslek Adı :

Şehir Turu Rehberi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Seyahat Rehberleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şehir içinde yada yakın çevrede tarihi yada genel olarak ilginç yerlerde günlük turlar için turist grupları ve diğer gruplara refakat eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şehir Turu Rehberi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eski eserler, binalar, köprüler, müzeler ve resim galerileri gibi ilginç yerleri göstermek ve her biri için kısa açıklamalar yapmak,

b) Müze, resim galerisi gibi sadece bir kuruluş hakkında refakat edebilir ve anlatabilir,

c) Grubu kendi kullandığı araçla gezdirebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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