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Şehir Turu Rehberi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Şehir Turu Rehberi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Şehir Turu Rehberi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şehir Turu Rehberi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5113.03

Meslek Adı : Şehir Turu Rehberi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu : Seyahat Rehberleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Şehir içinde yada yakın çevrede tarihi yada genel olarak ilginç yerlerde günlük turlar için turist grupları ve diğer gruplara refakat eden kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Şehir Turu Rehberi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Eski eserler, binalar, köprüler, müzeler ve resim galerileri gibi ilginç yerleri göstermek ve her biri için kısa açıklamalar yapmak,
b)    Müze, resim galerisi gibi sadece bir kuruluş hakkında refakat edebilir ve anlatabilir,
c)    Grubu kendi kullandığı araçla gezdirebilir,         vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Şehir Turu Rehberi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.18” kod olarak kullanılır iken Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı mesleği için “7522.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Şehir Turu Rehberi Meslek Kodu “5113.03” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

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