Şehir ve Medeniyet Okulu'nda online eğitim başladı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde bulunan EYSAM Şehir ve Medeniyet Okulu atölyelerinde online eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimler, online konferans uygulaması üzerinden müfredat dahilinde yapılıyor.

Şehir ve Medeniyet Okulu'nda 18 Nisan'da başlayan dersler, her atölyenin kendi eğitmenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Şehir ve Medeniyet Okulu'nda, her cumartesi Prof. Dr. Köksal Alver 14.00-16.00 arası "Şehir Kültürü", Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit 11.00-13.00 arası "Şehir Yönetimi", Doç. Dr. Onur Şimşek 11.00-13.00 arası "Kentsel Tasarım", Doç. Dr. Aynur Can 14.00-16.00 arası "Şehir Estetiği", Serap Ekizler Sönmez ise 10.00-14.00 arası "İslam Sanatında Geometrik Desenler" atölyesinde eğitim verecek.





Kaynak: AA