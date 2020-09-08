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  3. Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim

Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim

İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan sürücü polise, ''en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek tehditler savurdu. Polisin üzerine yürüyen sürücü gözaltına alındı.

Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim

Esenyurt’ta korsan taşımacılık yapan bir ticari minibüsün sürücüsü suçlu olduğu yetmiyormuş gibi kendisini yakalayan polislerin üzerine yürüyerek tehdit etti. Gözaltına alınan sürücünün tehditlerde bulunduğu o anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi.

Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim

''EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM''

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “En son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim



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