Şehirler arası Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs biletleri kaç para, zamlı fiyatlar ne? Ankara, İzmir, Trabzon en uygun biletler... Dolar kurunda yaşanan artış ve enflasyon kaynaklı yaşanan fiyat artışları şehirler arası otobüsleri de vurdu.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS BİLETLERİ NE KADAR OLDU? OTOBÜS BİLETLERİ KAÇ PARA, ZAMLI FİYATLAR NE?

Otobüs biletlerinde 1.5-2 saat arasındaki kısa mesafe fiyatları 120 TL'den başlarken, 20 saatin üzerinde otobüs yolculuklarının bilet fiyatları ise 650 ila 750 TL arasında değişiyor. Bu yıl otel fiyatlarındaki artış nedeniyle tatil bölgelerine gidecek otobüs sayıları düşerken, paylaşımlı araç talebinde ise artış yaşanıyor.

ANKARA, İZMİR, TRABZON EN UYGUN BİLETLER...

Bayram öncesi otobüs biletlerine ise zam yapılmış durumda. İşte zamlı tarifeler...

İstanbul - Trabzon 620₺

İstanbul - Diyarbakır 600₺

İstanbul - Sivas 550₺

İstanbul - İzmir 500₺

İstanbul - Antalya 490₺

İstanbul - Ankara 350₺