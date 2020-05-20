Şehirler arası seyahat için kod nasıl alınır? Koronavirüs salgıına karşı yeni tedbirleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada HES kodu ile ilgili detayları aktardı. Koca yakın zamanda şehirler arası seyahat için kod uygulamasına geçileceği bilgisini verdi.

'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden verilecek kod ile yolculuklar gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Koca, "Mobil uygulama üzerinden alınacak kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapılabilecek." dedi.

HES KODU NEDİR?

Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.

Koca'nın HES kodu uygulaması ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

''Seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımız bilgisi istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Sosyal hayata katılım olduğunda artık özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası yolculuklarda geçiyoruz.

Şehirler arası yolculuklarda mobil uygulamadan alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumları kontrolleri ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk sırasında orada olanların takibi yapılabilecek.

Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların sağlığı üst düzeyde sağlanmaya çalışılacak. HES kodları kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. KOD'un kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak. Bu TC Kimlik Numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.

Kod sayesinde kimse kişisel verilerini başkası ile paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanımı hayatımızı kolaylaştırır. Kovid pandemisi sadece sağlığı değil sosyal hayatın çalışma hayatının neredeyse tamamını etkileyen tedbirler gerektirmektedir.''

Normalleşme süreci ile birlikte aşama aşama yeni normal hayata geçme adımları atılıyor. Bu kapsamda 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına yeni bir özellik getirildi. Şehirler arası seyahat edecek yolcuların kontrolü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu ile sağlanacak. İç hat uçuşlarında, uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İÇİN KOD NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecek. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

1- Hayat ve sığar Uygulaması ile HES Kodu Alma



"Hayat eve sığar" uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod Kullanım Süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2. SMS yöntemi ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıya TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi(gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir.

Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikli olarak şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden kod ile şehirlerarası ulaşım yapabileceksiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

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