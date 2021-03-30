Yeni tip koronavirüs salgınında kademeli normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki patlama yeni yasakları beraberinde getirirken bu kapsamda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de şehirler arası seyahat yasağı oldu. İllerin risk durumlarına göre kategorilere ayrılmasıyla ülkemizde bulunan 81 ilden 58 tanesinin kırmızı renk ile çok yüksek risk kategorisinde yer alması seyahat yasaklarını gündeme getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu konuya da açıklık getirdi. İşte Şehirler arası yasak var mı | Şehirler arası seyahat yasak mı? sorularının cevabı...

ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk zamanlarda, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan şehirler arası seyahat yasağı, pozitif vaka sayılarındaki artışla birlikte yeniden gündeme geldi. Özellikle ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, bulaş riskini en aza indirgemek için alınan kısıtlama kararları arasında şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Hafta içi ve hafta sonları saat 21.00'den 05.00'e dek uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, özel araçlarla bu saatlerde seyahat etmek yasak olmakla birlikte otobüs, gemi, uçak yolcuları ise biletini göstererek seyahat edeceğini kanıtlaması halinde yasaktan muaf tutuluyor.

Şehirlerarası seyahat etmek için herhangi bir izin belgesi alınmasına gerek yok.

Yalnızca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların yolculuk yapmaları için İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde seyahat izin belgesi almaları gerekiyor.