Şehirlerarası otobüse binmek hayal oldu! Fiyatı gören koşarak kaçtı: Bakın en ucuzu ne kadar oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, son 2 yılda havayolu ulaşımını tercih eden yolcu sayısında önemli bir artış yaşandığı görülmektedir. Türkiye'deki havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı, 2022 yılında bir önceki yıla göre B,1 oranında artarak 182 milyon 334 bine ulaşmıştır. Bu büyük artışın sebebi, uçak ve otobüs bileti fiyatları arasındaki farkın azalması olarak gösterilmektedir. Haberin ayrıntıları...

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Şehirlerarası otobüse binmek hayal oldu! Fiyatı gören koşarak kaçtı: Bakın en ucuzu ne kadar oldu

Heybilet'in CEO'su Samet Koç, otobüs bileti fiyatlarındaki artışın insanları havayolu ulaşımına yönlendiren bir faktör olduğunu belirtti. Koç, bu durumun temel sebebini uçak ve otobüs bileti fiyatları arasındaki farkın azalması olarak açıkladı. Özellikle son dönemde uçak biletlerinin daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, insanların tercihlerini havayolu ulaşımından yana kullanmaya başladığını ifade etti. Bu durum, seyahat edenlerin daha uygun fiyatlarla ve daha hızlı bir şekilde yolculuk yapma imkanı bulmalarına katkı sağlamaktadır.

OTOBÜS FİYATLARI ADETA UÇAK BİLETİ FİYATLARINA YETİŞTİ

otobüs

Samet Koç, Heybilet CEO'su olarak, yolcuların ulaşım tercihlerinde yaşanan değişim hakkında bilgi verdi. Koç, son dönemde birçok ürün ve hizmete zam geldiğini belirterek, uçak ve otobüs biletlerinin de bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Otobüs biletlerinin şu an uçak bileti fiyatlarıyla yarışır bir noktada olduğunu söyleyen Koç, bu durumun tüketici alışkanlıklarının değişmesine yol açtığını vurguladı. Yolcuların, fiyat farkının az olması sebebiyle zamandan da tasarruf edebilecekleri havayolu ulaşımını tercih etmeye başladıklarını belirtti. Koç ayrıca, online seyahat bileti platformlarının sunduğu avantajlarla birlikte bu farkın daha da azaldığını sözlerine ekledi. Heybilet olarak, kampanyalar, promosyonlar ve hediyeler aracılığıyla kullanıcıların yolculuklarını konforlu deneyimlere dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Samet Koç ayrıca, online bilet platformlarına olan talebin artışıyla ilgili bilgileri paylaştı. Geçmişte yolcuların seyahat acentelerinin ofislerini tercih ettiğini ancak bugün büyük bir kesimin online bilet platformlarını kullandığını belirtti. Tüketicilerin bu platformlar sayesinde kampanyaları takip edebildiğini, ucuz biletlere kolayca ulaşabildiğini ve iptal veya şikayet durumlarında yardım alabildiğini ifade etti. Heybilet olarak, en ekonomik ve pratik bilet alma fırsatının yanı sıra güvenilir ödeme seçenekleri ve taksit imkanı sunduklarını söyledi. Müşteri memnuniyetini artırmayı misyon edindiklerini ve kullanıcı dostu bir web sitesi ve mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Heybilet olarak, yakın gelecekte pek çok yeniliği hayata geçirmek için hazırlandıklarını ifade etti.

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