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  3. Şehirlerdeki terörizmin şakası yok! İBB'ye yapılan özel teftiş için Devlet Bahçeli, "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" dedi

Şehirlerdeki terörizmin şakası yok! İBB'ye yapılan özel teftiş için Devlet Bahçeli, "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" dedi

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş konusu hakkında MHP lideri Bahçeli'ye "İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusu yöneltildi. Bunun üzerine Bahçeli, "Suçluysa görevinden alınmalı." dedi.

Şehirlerdeki terörizmin şakası yok! İBB'ye yapılan özel teftiş için Devlet Bahçeli, "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" dedi

MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında "Bu işin şakası yok" yorumunu yaptı.

Terör örgütleriyle bağlantılı olan hiçbir belediyenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir." ifadelerini kullandı.

Şehirlerdeki terörizmin şakası yok! İBB'ye yapılan özel teftiş için Devlet Bahçeli, İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı dedi

"TERÖRİSTLERİ İŞE ALACAĞINA..."

Devlet Bahçeli, "Teröristleri işe alacağına işsiz vatandaşlarımızın yarasına merhem olmalı" dedi.

Şehirlerdeki terörizmin şakası yok! İBB'ye yapılan özel teftiş için Devlet Bahçeli, İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı dedi

"İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINMALI MI?"

Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a verdiği röportajda Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusuna "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir." yanıtını verdi.

Şehirlerdeki terörizmin şakası yok! İBB'ye yapılan özel teftiş için Devlet Bahçeli, İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı dedi

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamaya cesareti olmadığını belirten Bahçeli şu ifadelere yer verdi;

"Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadı. Bu kapsamda kıran kırana bir rekabet olduğu açıktır. Kılıçdaroğlu devamlı "İttifak uygun bulursa Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım" diyor. İsimleri adaylık için geçen büyükşehir belediye başkanlarına ise olumlu bakmıyor. İstanbul ve Ankara'ya hizmet etme sorumlulukları olduğunu ara ara ifade ediyor. Buna karşılık İmamoğlu en başta İP Başkanını dolduruşuna gerek fiili adaymış gibi ortalıkta geziyor. Büyükşehir Belediyesindeki makamına da boş zamanlarda uğruyor. İstanbul sahipsiz bırakılmıştır. Belediye hizmetleri aksamaktadır. CHP'deki koltuk savaşları, zillet ittifakının çıkar ve ikbal özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını açıklayacak hazırlığı yoktur. Cesaret yoktur. Kararı yoktur. İşleri güçleri polemik, dedikodu."

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