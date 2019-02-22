TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (TEDER) Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı ve Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi Başkanı Fatma Çaylalı ile dernek yönetim kurulu, Vali Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Vali Yıldırım ziyarette yaptığı konuşmada, engelli insanların, engelsiz insanlara emanet olduğunu söyledi.

Şehirlerin engelliler tarafından kullanılabilir olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Kamu binalarının ve diğer binaların da engelliler tarafından kullanılabilir olması lazımdır. Bu konuda bilinç artıyor. Devlet olarak bizde, şehirlerimizi engelliler için erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Engellilerimiz için engelleri ortadan kaldırarak engelli olmayan insanlarla birlikte hiçbir sıkıntı çekmeden yaşayabileceğini, günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de en büyük görev bizlere düşüyor, hepimize düşüyor." dedi.

Yıldırım, engelli derneklerinin toplum hayatına katılarak sürekli taleplerine devam ettirmeleri gerektiğini aktararak şunları kaydetti:

"Ben de bu toplumun bir ferdiyim, benimde bu toplumda haklarım var, öyleyse ben de bu haklarıma erişmek istiyorum' diyerek her zaman bizlerden talep etmeniz gerekiyor. Son yıllarda bu konuda bir bilinç oluşuyor ama daha önce oluşturulan şehirlerimiz, binalarımız engellilerimiz için ne yazık ki çok uygun değildir.

Bu konular düşünülerek yapılmamıştır. Bizler kamu binalarını engellilerin kullanımına uygun bir şekilde dönüştürmeye gayret ediyoruz. Yeni yapılan yapılarda, bu konulara dikkat etmeye gayret ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde bu bilinçlenme daha fazla olacaktır."

Günün anısına Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi tarafından Yıldırım'a Karacakılavuz el dokuması kilim hediye edildi.





Kaynak: AA