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  3. Şehirlerin güncel vaka sayıları açıklandı! Tehlikeli yükseliş sürüyor: 28 il, kritik seviyenin üzerinde!

Şehirlerin güncel vaka sayıları açıklandı! Tehlikeli yükseliş sürüyor: 28 il, kritik seviyenin üzerinde!

Koronavirüs salgınında 24 saatlik vaka sayıları son günlerde 30 bin sınırının üzerine çıkarken illere göre haftalık vaka sayısı da korkutucu seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak 200 barajını aşan 28 ilin alarm verdiğini ve sıkı tedbirler uygulanması gerektiğini belirtti.

Şehirlerin güncel vaka sayıları açıklandı! Tehlikeli yükseliş sürüyor: 28 il, kritik seviyenin üzerinde! 1121

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında 1 Mart tarihinden itibaren uygulanan kademeli normalleşme ile birlikte vaka sayılarında yükseliş devam ediyor. Ülkemizde son günlerde açıklanan 24 saatlik vaka sayıları 30 binin üzerinde seyrederken ölüm oranlarının da yüzde 77 civarında arttığı ifade edildi.