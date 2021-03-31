Şehirlerin güncel vaka sayıları açıklandı! Tehlikeli yükseliş sürüyor: 28 il, kritik seviyenin üzerinde!
Şehirlerin güncel vaka sayıları açıklandı! Tehlikeli yükseliş sürüyor: 28 il, kritik seviyenin üzerinde!
Koronavirüs salgınında 24 saatlik vaka sayıları son günlerde 30 bin sınırının üzerine çıkarken illere göre haftalık vaka sayısı da korkutucu seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak 200 barajını aşan 28 ilin alarm verdiğini ve sıkı tedbirler uygulanması gerektiğini belirtti.