Şehirlerin güncel vaka sayıları açıklandı! Tehlikeli yükseliş sürüyor: 28 il, kritik seviyenin üzerinde!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında 1 Mart tarihinden itibaren uygulanan kademeli normalleşme ile birlikte vaka sayılarında yükseliş devam ediyor. Ülkemizde son günlerde açıklanan 24 saatlik vaka sayıları 30 binin üzerinde seyrederken ölüm oranlarının da yüzde 77 civarında arttığı ifade edildi.