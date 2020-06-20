Şehit Aileleri Derneğinden şehit babalarına ‘Babalar Günü’ ziyareti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ahi esnafının da desteğini alarak evlerinde ziyaret ettiği şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Şehit ailelerinin sorunları ile dernek yönetimi olarak yakından ilgilendiklerini söyleyen Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehit ailelerimizin sosyal hayat içerisinde var olmalarını sağlamak üzere faaliyetler yürütüyoruz. Evlatlarını şehitlik makamı ile şereflendiren babalarımızın Babalar Günü'nü kutlayarak onlarla sohbet ettik. Onların bizleri evlatları gibi görmeleri ve evlatlarının acılarını unutturmak bizlerin de yüreklerine su serpiyor" dedi.

Şehit ailelerinin kazanımları olduğunu anlatan ve her sorunda yanlarında olduklarını belirten Kılıçaslan, "Göreve geldikten sonra Kırşehir'de şehit ailelerimizin toplumsal hayatta yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalar yaptık. Onların da bizim çalışmalarımıza verdiği destekle güçlenerek projeler geliştirip her ailemizin hayatın içerisinde var olmasını sağladık. Kırşehir'de Boztepe yolu üzerine şehitlik hatıra ormanının yanı sıra şehit ailelerimizi ülkemizin birçok noktasına götürerek, onların da birbirleri ile diyalog kurmasının yolunu açtık. Ampute Milli Takımı'nı Kırşehir'e getirerek şehit ailelerimizle sohbet imkanı oluşturduk. Ailelerimizin bir arada olmaları adına piknik organizasyonları yaparak iletişim kurmalarını sağladık" diye konuştu.

Şehitlerin unutulmaması adına belgesel yapımlarının yanı sıra derneğin Karadeniz gezisi ve şehitler albümü üzerine çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA