Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"

6'lı masanın kurduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesinin ardından ortalık Millet İttifakında bir hayli karıştı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart saat 13.00'da HDP'ye ziyarette bulunacağı bilgisinden sonra birçok kurumdan tepkiler yağmaya başladı. 4 Eylül'de TV100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" şeklinde yanıt vermişti. Bu açıklama üzerine 6 Eylül 2022 yılında İYİ Parti Lideri Meral Akşener'de "HDP'nin olduğu masada olmayız, bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" sözleriyle hassasiyetlerini dile getirmişti.

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"HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAYIZ"

Altılı masadan 3 günlüğüne ayrılıp geri dönen Meral Akşener Kemal Kııçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına tepki göstermişti. HDP'yi ziyaret etmesine sessiz kalan Meral Akşener'in ise ne diyeceği merak konusu iken, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir dille eleştirdi. O eleştiriler büyük yankı uyandırırken "hiçbir partinin arka bahçesi olmayız" ifadeleri büyük yankı uyandırdı.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin yaptığı açıklama ise;

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"Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi!

Biz Şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz.

Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaadleri görüşmeye çıkıyor.

Amacımız Türkiye'nin kazanması diye söylemler üretenlere sesleniyorum;

Bir kez daha gösterdiniz,

Sizin amacınız, milletin memleketin sorunları değil, sizin amacınız siyasi rant, koltuk ve MENFAAT.

Vatanı,Bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda Şehitlerimizin kanında elleri olan parti ile Şehitler gününde görüşmek Şehitlerimizin aziz hatıraları incitmiş ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu şehitlerimizi ve gazilerimizi yok sayarak teröristleri muhatap almak anlamı taşımaktadır. Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz.

Her fırsatta söylediğimiz gibi yineliyoruz. HDP terör örgütünün siyasi

uzantısı değil,Terör Örgütü HDP nin silahlı kanadıdır. Ülkenin birliğine ve beraberliğine kast ederek, askerimizi polisimizi ve bebekleri katleden bu hainleri muhatap alanları bu aziz millet affetmez, bizler asla affetmeyiz.

"Öl söz verme, öl sözünden dönme"

Biz vatana, bayrağa, millete söz verdik.

Sözümüzden dönmeyiz.

Bizim sözümüz net ve gayet açık.

Biz şehit aileleri ve gaziler siyaset üstüyüz ve hiçbir partinin arka bahçesi olmayız, vatan ve bayrak uğrunda can verip, şehadet şerbeti içer, hainlerle pazarlık sofrasında şehit kanı içenleri affetmeyiz."