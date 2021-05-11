Koronavirüs salgınında evlerde geçecek olan Ramazan Bayramında şehit aileleri evlatlarından ayrı bir bayram daha yaşayacaklar. Bu kez tam kapanma kurallarının uygulanıyor olması nedeniyle aileler, şehitliğe gidip gidemeyeceklerini merak ediyordu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile akıllardaki soru işaretini gidermiş oldu. Peki Şehit aileleri Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağından muaf mı? Şehit aileleri şehitliğe (mezarlığa) gidebilir mi 2021?

ŞEHİT AİLELERİ RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şehit aileleri, Ramazan Bayramı arife gününde ve bayramın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

ŞEHİT AİLELERİ RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİTLİĞE (MEZARLIĞA) GİDEBİLİR Mİ 2021?

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şehit aileleri, arife gününde ve bayramın ilk gününde şehitliğe gidebilecekler.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak."