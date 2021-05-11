2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1060900502021 Adıyaman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210195Razı isminin anlamı nedir, Razı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Beykoz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200851602Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, engelliler ve STK temsilcileriyle çevrim içi buluşma gerçekleştirdi2021 Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300210069Ural isminin anlamı nedir, Ural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1115703012021 Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411134Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm full, tek parça izle| EDHO son bölüm ATV canlı izle
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Şehit aileleri Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağından muaf mı? Şehit aileleri şehitliğe (mezarlığa) gidebilir mi 2021?

Şehit aileleri Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağından muaf mı? Şehit aileleri şehitliğe (mezarlığa) gidebilir mi 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma uygulandığı için şehit aileleri Ramazan Bayramında, evlatlarının mezarına gidip gidemeyeceğini merak ediyorlar. Peki Şehit aileleri Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağından muaf mı? Şehit aileleri şehitliğe (mezarlığa) gidebilir mi 2021?

Şehit aileleri Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağından muaf mı? Şehit aileleri şehitliğe (mezarlığa) gidebilir mi 2021?

Koronavirüs salgınında evlerde geçecek olan Ramazan Bayramında şehit aileleri evlatlarından ayrı bir bayram daha yaşayacaklar. Bu kez tam kapanma kurallarının uygulanıyor olması nedeniyle aileler, şehitliğe gidip gidemeyeceklerini merak ediyordu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile akıllardaki soru işaretini gidermiş oldu. Peki Şehit aileleri Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağından muaf mı? Şehit aileleri şehitliğe (mezarlığa)  gidebilir mi 2021?

ŞEHİT AİLELERİ RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şehit aileleri, Ramazan Bayramı arife gününde ve bayramın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 

ŞEHİT AİLELERİ  RAMAZAN BAYRAMINDA  ŞEHİTLİĞE (MEZARLIĞA) GİDEBİLİR Mİ 2021?

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şehit aileleri, arife gününde ve bayramın ilk gününde  şehitliğe gidebilecekler. 

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: 

"Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak."

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT