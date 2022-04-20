Şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluştu: Başkanı Ahmet Cin "Sizler bize bu milletin emanetisiniz"

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için Pendik Millet Bahçesi’ne kurulan Ramazan çadırında iftar programı düzenlendi.

Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve eşi Mehtap Cin’in yanı sıra AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, Pendik kaymakamına vekaleten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin, MHP İlçe Başkanı Yalçın Çolak katıldı.

"HAKKINIZ ÖDENMEZ"

Başkan Ahmet Cin yaptığı konuşmada şehit yakınları ve gazilerin haklarının ödenmeyeceğini belirterek “Sizler bize bu milletin emanetisiniz. Bu vatan uğruna can veren şehitlerimizin makamlarının yüce olmasını diliyorum. Hakkınızı helal edin. Sizlere hizmet vermek için uğraşıyoruz, Allah devletimize zeval vermesin. Bütün hizmetlerimizi sizler için yapıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerinde bulundu.

Başkan Ahmet Cin, Kaymakam Abdullah Demir’le birlikte davetlilerle sohbet ettİ.