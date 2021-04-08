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  3. Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

Amasya'da bir kasapta şehit ailelerine tüm ürünler ücretsiz olarak sunuluyor.

Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

Bir yıldır il merkezinin yanı sıra Merzifon'da da şubesi bulunan kasaptan kentte yaşayan şehit aileleri kimliklerini gösterdikleri takdirde ücretsiz alışveriş yapabiliyor.

Uygulamayı işletmelerinin faaliyete geçtiği günden bu yana sürdürdüklerini belirten işletme yetkilisi Merve Yıldız, "Şehitlerimizin geride bıraktığı yadigarı ailelerine etimiz feda olsun. Kapımız kendilerine her daim açıktır" dedi.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da işletme yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

Şehit ailelerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği kasap takdir topladı

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