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  3. Şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan CHP ile geri döndü!

Şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan CHP ile geri döndü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'de Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı. Törene katılanlar arasında geçtiğimiz aylarda şehit ailesine küfrettiği için büyük tepki çeken Lütfü Türkkan da bulunuyordu.

Şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan CHP ile geri döndü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışı amacıyla Kocaeli'ne gitti.

Şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün (76) ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya da ziyarette yer aldılar.

Şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan CHP ile geri döndü!

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Haydar Akar ile İzmit ilçesine geçerek Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

LÜTFÜ TÜRKKAN DA  AÇILIŞTAYDI

Diğer yandan açılışta Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alanlar arasında, şehit ailesine küfretmesiyle tepkilerin odağında olan ve bir süredir de sessizliğe bürünen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da vardı.

Şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan CHP ile geri döndü!

ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ETMİŞTİ

Türkkan kasım ayında gerçekleştirdiği Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine küfretmişti. Bu olayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmiş ve uzun süre ortalıkta gözükmemişti.

Kılıçdaroğlu ise Türkkan'ı savunarak şehit ağabeyinin 'provokatör' olduğunu iddia etmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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