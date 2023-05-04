Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi çok tepki çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Türkkan, seçim kampanyaları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup vatandaş Türkkan'a "Vatan haini Lütfü" diye seslenerek büyük tepki gösterdi.

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Şehit ailesine ettiği küfürle tanınan ve sosyal medyada kendisini eleştiren vatandaşlara "Yavşak ve süzme" gibi ifadeler kullanmasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından ödüllendirilerek yeniden milletvekili adayı gösterilen Lütfü Türkkan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"SENİN HESABIN SORULACAK LÜTFÜ"

Vatandaşlar Türkkan'a yönelik "Vatan haini, terbiyesiz Lütfü! Senin de hesabın sorulacak" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu davranışı sonrasında büyük tepki toplamıştı.

Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfi Türkkan'a Kocaeli'nde büyük tepki " Vatan haini lütfü"

VATANDAŞLARDAN TÜRKKAN'A BÜYÜK TEPKİ "VATAN HAİNİ LÜTFÜ"

Türkkan bu sözlerinin ardından bugün Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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