Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"

Şehit ailesine ettiği küfürle tanınan ve sosyal medyada kendisini eleştiren vatandaşlara "Yavşak ve süzme" gibi ifadeler kullanmasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından ödüllendirilerek yeniden milletvekili adayı gösterilen Lütfü Türkkan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"SENİN HESABIN SORULACAK LÜTFÜ"

Vatandaşlar Türkkan'a yönelik "Vatan haini, terbiyesiz Lütfü! Senin de hesabın sorulacak" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu davranışı sonrasında büyük tepki toplamıştı.

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VATANDAŞLARDAN TÜRKKAN'A BÜYÜK TEPKİ "VATAN HAİNİ LÜTFÜ"

Türkkan bu sözlerinin ardından bugün Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.

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