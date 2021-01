Şehit Ali Gaffar Okkan ölümünün 20. yılında anılıyor!

"Makam peşinde değilim, yapacak bir şey bulamazsam babamın fırınında ekmek satarım." sözleriyle hafızalara kazınan ve görev aldığı her şehirde halkın sevgisini kazanan Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan 20. yılında sevenleri tarafından anılıyor.

Vatan aşkıyla yürüttüğü mesleğinde şehit edilen Okkan 24 Ocak 2001'de makamından çıktıktan sonra emniyet binasına 200 metre mesafede Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşıyla birlikte saldırıya uğramıştı. Ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hem Diyarbakır'da, hem memleketi Sakarya'da minnetle anılan Ali Gaffar Okkan için bugün anma töreni düzenlenecek.

Sabah'ta yer alan habere göre şehit Okkan'ın ablası Sabahat Arslan, kardeşinin ölümünün üzerinden 20 yıl geçtiğini ancak acısının hep taze olduğunu söyledi.

Kardeşinin hain pusuda şehit edilmesinin acısını hâlâ yüreğinde taşıdığını belirten abla Arslan, "Kardeşim vatan, millet, bayrak sevgisiyle görev yapan bir polisti. Görev yaptığı her ilde görevinin en iyisini yapmak için çalıştı. O Diyarbakır halkını, Diyarbakır halkı da kardeşimi çok sevdi. Acımız halen taze ve onu hiç unutmadık. Gaffar'ın özlemi her geçen gün yüreğimizde kor gibi büyüyor. Her gün dualarımızda. Mekanı cennet olsun" dedi.

''HALK ONA 'GAFFAR BABA' DİYORDU''

Diyarbakır'da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, samimi bir gayretle yaptığı çalışmalarla Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazanmıştı. Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürüyordu. Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnafı ziyaret eder, nerede fakir-fukara olsa, nerede bir haksızlık olsa, nerede başı sıkışan biri olsa İl Emniyet Müdürü Okkan oradaydı. Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiriyordu. Diyarbakır onu, o Diyarbakır'ı sevmişti. Halk ona "Gaffar Baba" diyordu. Okkan'a duyduğu sevgiyle birçok kişi çocuklarına onun ismini verdi.

SUİKASTIN FAİLLERİ KIRMIZI LİSTEDE

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği hain suikastın 20. yıldönümünde, saldırının faillerinden 3'ü aranan teröristler listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye, biri ise 3 milyon lira ödüllü mavi kategoriye alındı. Hain suikastta Okkan ile birlikte koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Atilla Durmuş ve Sabri Kün şehit olmuştu. Hizbullahçı teröristler suikastı, bu olaydan 1 yıl önce 17 Ocak 2000 günü İstanbul Beykoz Kavacık villalarında öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirmişti. Okkan ve koruma polislerinin şehit edildiği suikast sonrasında devam eden seri operasyonlarda olayın tetikçilerinden Diyarbakır'da Hasan Sarıağaç, Elazığ'da Bedri Esmer ve Hüseyin Sarıağaç, Batman'da Şafi Demirdağ polisle girdikleri çatışmalarda öldürüldü. Suikastın sağ yakalanan 10 faili ise tutuklandı. İçişleri Bakanlığı hain suikastın tetikçilerinden olup 20 yıldan beri tüm aramalara rağmen bulunamayan Necmettin Şanlı, Haşim Alabalık ile Şener Dönük'ü 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye, Kemal Şanlı'yı da 3 milyon lira ödüllü mavi kategoriye aldı.