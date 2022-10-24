Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...

Silivri'de cinayet zanlıları ile çıkan çatışmada şehit olan Alim Nar'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...

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Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...

İstanbul Silivri'de cinayet şüphelisi oldukları öğrenilen 2 kişiye düzenlenen operasyonlarda çıkan çatışma sonrası vücuduna kurşun isabet etmesi sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Alim Nar şehit oldu. Şehit olmasının ardından kim olduğu merak edilen polis memuru için Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları araştırıldı. İşte Alim Nar biyografisi...

Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...

ALİM NAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbul Asayiş Büro Amirliği'nde görevli olan komiser yardımcısı polis Alim Nar hakkında şu anda bir bilgi bulunmamaktadır.

Haber daha sonra güncellenecektir.

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