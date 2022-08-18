Şehit Anaları Derneği Sözcüsü Beyza Tufan'dan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ağır sözler: "Saçtığınız fitneyle binlerce insanın ölmesine neden oldunuz"

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Mevzular Açık Mikrofon'un 2. bölümüne HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu katıldı. Yaklaşık 3 saatten fazla süren programda dikkat çeken anlar yaşandı. Özellikle Şehit Anaları Derneği Sözcüsü Beyza Tufan'ın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik sözleri ve sorduğu sorular programa damga vurdu.

Şehit Anaları Derneği Sözcüsü Beyza Tufan, mikrofonu eline alarak, "Ömer Bey, milletvekili sıfatıyla karşımda olmanız benim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü bir kere daha gördüm ki siz, saçtığınız fitne ile insanların zihinlerine kurşun sıkıyorsunuz." dedi. Bunun üzerine seyircilerden büyük bir alkış tufanı koptu.

"ANAYASAMIZDA TÜRK VE KÜRTLERE AYRI MADDELER Mİ VAR?"

Sözlerine devam eden Beyza Tufan, "Tutturmuşsunuz bir, Kürt meselesi, Kürt sorunu. 40 yılı aşkın zamandır saçtığınız fitneyle binlerce insanın ölmesine neden oldunuz. Ben size soruyorum, Kürt sorunu dediğiniz şey tam olarak nedir? Anayasamızda Türk ve Kürtlere ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda, bir Kürt'e hakim, 'Sen Kürt'sün al sana 10 katı ceza mı diyor? Vergi dairesine gittiğinizde Kürtlerden 10 katı vergi mi alıyorlar? Bir Kürt çocuğu okumak istediğinde, çalıştığında, üniversiteyi kazandığında 'Sen Kürt'sün' deyip seni o üniversitenin kapısında mı çeviriyorlar? Bu ülkede çalışıp, üretip para kazanmak isteyen hangi Kürt'e devlet engel oldu?" diye konuştu.

"BU ÜLKEDE TÜRK SORUNU VAR, TÜRK MİLLİYETÇİLERİ SORUN YAŞIYOR, EZİLİYOR VE DIŞLANIYOR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillerin kökeni hakkında örnekler veren Beyza Tufan, şunları söyledi: "Meclise dönüp baktığımızda, siyasi arenaya dönüp bakalım. Siz terör örgütüyle bu kadar ilişikli bir partinin mensubu olmanıza rağmen, ben doğru bulmasam da Meclis'te 50 küsür vekille temsil hakkına sahipsiniz. AK Parti'ye dönüp baktığımızda 40 küsür Kürt vekil var, CHP'ye baktığımız zaman yarısı veya daha fazlası Kürt siyasetçilerden oluşuyor. İYİ Parti de dahi Kürt siyasetçi var. Her arenada temsil hakkınız var. Meclis'e baktığımız zaman Türk milliyetçileri şuan azınlıkta. Asıl bu ülkede Türk sorunu var, Türk milliyetçileri sorun yaşıyor, eziliyor ve dışlanıyor."

ZOR SORULAR

Tufan, Gergerlioğlu'nun HDP hakkında sorular sorarak şöyle konuştu: "Röportajlarınızı izledim, bir çözümden bahsediyorsunuz? Çözümün ne olduğunu bize tam olarak açıklayamıyorsunuz? HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak istiyor mu? HDP özerk bir Kürdistan kurup kurmak istiyor mu, istemiyor mu?"