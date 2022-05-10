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Şehit Annelerinin Anneler Günü Kutlandı: Şehitlerimizin anılarını paylaşan anneler duygusal anlar yaşattı

Pendik Belediyesi Anneler Günü vesilesiyle ilçe genelindeki şehit annelerinin yanında oldu. Ekipler annelere Belediye Başkanı Ahmet Cin’in selamını götürdü.

Şehit Annelerinin Anneler Günü Kutlandı: Şehitlerimizin anılarını paylaşan anneler duygusal anlar yaşattı

Pendik Belediyesi şehit annelerini Anneler Günü’nü unutmayarak bir ziyaret gerçekleştirdi.

ŞEHİT ANNELERİ YALNIZ BIRAKILMADI

İlçe genelinde 37 şehit annesini evi ziyaret edildi. Ekipler, annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Ziyaretleri sırasında ekipler Belediye Başkanı Ahmet Cin’in selamını götürerek annelerin isteklerini not aldı. Sonrasında annelere hediyeleri takdim edildi. Şehitlerimizin fotoğraflarını ve anılarını ekiplerle paylaşan annelerle duygusal anlar yaşandı.

Şehit Annelerinin Anneler Günü Kutlandı: Şehitlerimizin fotoğraflarını ve anılarını paylaşan anneler duygusal anlar yaşattıŞehit Annelerinin Anneler Günü Kutlandı: Şehitlerimizin fotoğraflarını ve anılarını paylaşan anneler duygusal anlar yaşattı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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