Şehit asker Yalova’da törenle karşılandı

Diyarbakır Lice Jandarma Komutanlığında görev yaptığı esnada şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ askeri kargo uçağı ile Diyarbakır'dan memleketi Yalova'ya getirildi. Şehit törenle karşılandı.

Teskeresine 5 gün kala Birliğinde başka bir erin silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit düşen Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'un naaşı Diyarbakır'dan memleketi Yalova'ya gönderildi. Şehidin cenazesini taşıyan askeri kargo uçağı Yalova'nın Taşköprü beldesinde bulunan 126. Filo Komutanlığına indi. Şehit asker için burada bir karşılama töreni düzenlendi. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, şehidin babası Hakan ve annesi Şükret Altuğ, akrabaları ve askerler katıldı. Askeri kargo uçağından tören mangası tarafından alınan şehidin cenazesi törenle cenaze aracına nakledildi. Bu esnada şehidin babası, annesi ve ailesi ise metanetlerini korudu. Ayakta güçlükle duran baba Hakan Altuğ'un koluna giren Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik babanın ayakta durmasına yardım etti.

Şehidin naaşı Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit asker Muhammed İslam Altuğ yarın Yalova Merkez Camisi'nde öğlen namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Yalova Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA