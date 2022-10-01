Bölücü terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bakanlık P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş'ın taciz ateşi sonucu yaralandığını tedavi için kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Bunun üzerine internet arama motorlarında Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ YUSUF ATAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ataş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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21 yaşındaki şehit Yusuf Ataş'ın Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin şehadet haberi Bingöl'de yaşayan ailesine verildi.

Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın Kovancılar ilçesinde defnedileceği öğrenildi.