Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı haberimizde...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölücü terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bakanlık P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş'ın taciz ateşi sonucu yaralandığını tedavi için kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Bunun üzerine internet arama motorlarında Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ YUSUF ATAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ataş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

21 yaşındaki şehit Yusuf Ataş'ın Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin şehadet haberi Bingöl'de yaşayan ailesine verildi.

Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın Kovancılar ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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