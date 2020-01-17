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  3. ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'İN ADI PARKTA YAŞAYACAK

ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'İN ADI PARKTA YAŞAYACAK

Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.

ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'İN ADI PARKTA YAŞAYACAK

Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.

Parkın açılış törenine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:

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Açılıştan detaylar

Yapılan konuşmalar

Kaynak: DHA



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