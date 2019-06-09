Şehit astsubay Harmankaya'nın cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi

NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'na tırmanırken ayağı kırılan dağcı Bülent Tuncer'i kurtarmaya giden askeri helikopterden halatla bölgeye inerken düşüp şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) için Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Harmankaya'nın cenazesi, memleketi İzmir'e uğurlandı.

Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın güneybatı yüzünde yer alan "peck kulvarı'ndan zirveye doğru dün tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Timdeki, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo Komutanlığı'ndan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, halatla bölgeye inerken kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Harmankaya, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına karşın Uğur Görkem Harmankaya, şehit oldu. Kurtarılan dağcı da aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şehit Harmankaya'nın cenazesi dün akşam saatlerinde Konya'ya getirildi, bugün de 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenerel Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, yakınları ve eşi Gamze Harmankaya, kucağında 2 yaşındaki kızı Ebrar Ada ile katıldı. Tören sırasında silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı.

MEMLEKETİ İZMİR'E UĞURLANDI

Şehit Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi, törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı. Şehidin cenazesinin Karşıyaka'daki Beşikcioğlu Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Kadife Kale Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

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DHA