Şehit Astsubay İlhan Namlı ve babası için mevlit okutuldu

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Namlı ve geçen Babalar Günü'nde 81 yaşında hayatını kaybeden babası Ahmet Hamlı için mevlit okutuldu.

Kars 14'ncü Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken Iğdır'ın Pamuk Geçidi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde şehit olan Samsunlu Astsubay İlhan Namlı ve Babalar Günü'nde vefat eden babası Ahmet Hamlı için Mevlid-i Şerif merasimi düzenlendi. Mevlit programında Bilal Habeş Mescidi İmam Hatibi Mehmet Oflaz ve emekli İmam Hatip Nazım Candan tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak Şehit Astsubay İlhan Hamlı, babası Ahmet Hamlı ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası için okutulan mevlide Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilci Bilal Erim, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Asb. Kd. Bçşv. Erdoğan Kapusuz, Güneydoğu gazileri, Kıbrıs gazileri ve Şehit Savcı Murat Uzun'un babası Hamit Uzun, Şehit Uzman Çavuş Yahya Topkaya'nın babası Arslan Topkaya, Hamlı'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA