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Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit'in şehit düştüğü kaydedildi. Peki Şehit Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit kimdir? Detaylar habeirmizde...

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Astsubay Cihan Geçit'in şehit olduğu duyuruldu. Peki Şehit Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit kimdir? İşte ayrıntılar...

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSÇAVUŞ CİHAN GEÇİT KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı kaza sonucu  tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak tarihinde şehit olduğu aktarıldı. 

Şehit Geçit'in evli ve 5 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman silah arkadaşımız 18 Kasım 2021 tarihinde Şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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