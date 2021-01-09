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  3. Lice'deki şehit ateşi Malatya'ya düştü!

Lice'deki şehit ateşi Malatya'ya düştü!

Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haber Malatya'da oturan baba ocağına ulaştı.

Lice'deki şehit ateşi Malatya'ya düştü!

İçişleri Bakanlığı "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ÇELİK'İN ŞEHADET HABERİ MEMLEKETİNE ULAŞTI

Malatyalı Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatılan şehidin baba ocağında sağlık görevlileri fenalaşan aile yakınlarına müdahale etti.

Lice'deki şehit ateşi Malatya'ya düştü!

MALATYA VALİLİĞİNDEN TAZİYE MESAJI

2017 yılında göreve başladığı öğrenilen şehit Uzman Çavuş Çelik'in evli olduğu bildirilirken, Malatya Valiliğinden de taziye mesajı yayımladı.  Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“9 Ocak 2021 günü Diyarbakır ili Lice kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan ilimiz Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya’mızın ve Milletimizin başı sağ olsun.”

Lice'deki şehit ateşi Malatya'ya düştü!

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