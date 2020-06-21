Şehit babalarına en anlamlı ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Babalar Gününde şehit babalarını yalnız bırakmadı. Bilecik'te koruma ve bakım altındaki çocuklar, evlatlarını vatan uğruna şehit veren babaları ziyaret ederek, onlara moral aşıladılar.

Şehit babalarını duygulandırdı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Babalar Günü münasebetiyle 81 ilde şehit babalarını ve gazileri ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde duygusal anlar da yaşandı. Bilecik'te çocuk evleri sitesinde kalan koruma ve bakım altındaki çocuklar, ildeki şehit babalarından üçünü ziyaret ederek kendi yaptıkları el izi tabloları hediye ederek Babalar Gününü kutladı. Bu sürpriz ziyaret şehit babalarını duygulandırdı.

"Babalar günü aklımda bile değildi, sizler hatırlattınız"

Bakanlık, ayrıca, bazı şehit babalarını telefonla ararken; ulaşılamayanlara da kısa mesaj göndererek Babalar Gününü kutladı. Şehit Gökhan Yaşartürk'ün babası Hacı Ahmet Yasartürk kendisine gelen mesaja "Sağ olun, babalar günü aklımda bile değildi, elemanlarınız gelip hatırlattı. Allah vatanımızı korusun, milletimize dirlik düzen versin. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her türlü hastalıktan, kötülükten, kazalardan korusun. Ömrüne bereket versin. Selamlar" diyerek cevap verdi.

9 bin baba unutulmadı

81 ilde toplam 9 bin 232 şehit babası ve gaziye ulaşılarak babalar günü kutlandı, Ziyaretlerde sosyal mesafeye dikkat edilirken, şehit babalarına almanak hediye edildi. Ziyaretlerde ve telefonla yapılan görüşmelerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Babalar Günü mesajı da şehit ve gazi babalarına iletildi.

Kaynak: İHA