Şehit babası Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı

Tokatlı şehit Er Necati Demir'in vefat eden babası Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum ili Ilıca ilçesinde 1987 yılında vatani görevini yaparken mühimmat deposunun patlaması sonucu şehit olan jandarma Er Necati Demir'in 92 yaşında vefat eden babası Mehmet Demir düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ın Niksar İlçesine bağlı Mahmudiye Köyünde düzenlenen cenaze törenine Demir'in yakınlarının yanı sıra Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Şerafettin Atçeken, siyasiler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mahmudiye Köyü Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Er'in babası Demir'in cenazesi köy Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA