Şehit babasının yürek yakan feryadı: "Söz verin beni de askere alacaksınız"

İdlib'deki kalleş saldırıda şehit olan 34 askerimizden Piyade Çavuş Halil İbrahim Akkaya, memleketi Osmaniye Bahçe'de toprağa verildi. Şehit babası Ali Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "Söz verin beni de askere alacaksınız" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenin ardından şehit Halil İbrahim Akkaya yapılan törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

CENAZEDE BAKAN AKAR'DA YER ALDI

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİDİN KARDEŞİ, AĞABEYİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi. Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Söz verin beni de askere alacaksınız." dedi. Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

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