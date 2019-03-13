Şehit Çakı için köyünde mevlit okutuldu

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı için şehadetinin birinci yılında köyünde mevlit okutuldu.

Diyarbakır'da PKK'ya karşı yürütülmekte olan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı için Beldağı Köyü Camisi'nde düzenlenen mevlit programına ailesi ve köylülerinin yanı sıra Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı.

Programda Kadir Çakı başta olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitlere dualar edildi.

Kaynak: İHA