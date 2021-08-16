Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 15 Ağustos Pazar günü teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu üç askerin şehit olduğu açıklandı. Şehitlerimizden Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Şehit Cengizhan Kaplan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nasıl şehit oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ŞEHİT CENGİZHAN KAPLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NASIL ŞEHİT OLDU?

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Kaplan'ın Ankara'nın Elmadağ ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

23 yaşındaki şehidin Yıldırım ve Güldeste Kaplan çiftinin 3 çocuğundan biri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan, 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Şimşek Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."