Şehit çocuklarının 26 yıllık evlat hasreti Ömer Halis ile sona erdi

MARDİN'de 1993 yılında babaları PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aynur (42) ile İshak Demir (48) çiftinin 26 yıl süren evlat hasreti, 15 Temmuz günü dünya gelen Ömer Halis ile sona erdi.

Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından 1993 yılında babaları şehit edilen Aynur ile İshak Demir, 26 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Yıllarca çocuk sahibi olamayan Demir çifti, İstanbul'da özel bir hastanede farklı tarihlerde 3 kez tüp bebek tedavisi olmalarına rağmen sonuç alamayınca yurt dışında tedavi yolları aramaya başladı. Ancak buradan da çocuk sahibi olamayan çift, 3 yıl önce tedaviden vazgeçti.

ŞEKER HASTALIĞI ŞİKAYETİYLE GİTTİ HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Geçen yıl Aynur Demir, şeker hastalığı şikayetiyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne yaptığı başvuruda yapılan tahlil sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede de aynı tahlil sonuçlarını alınca Demir çiftini 26 yıl sonra anne baba olma heyecanı sardı. Anne Aynur Demir, bugün Mardin'deki özel bir hastanede 2 kilo 900 gram ağırlığında sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde dünya gelen bebeklerine darbenin kahramanlarından olan şehit Ömer Halisdemir'in ismini koydu.

'BİR ÖMER HALİSDEMİR ŞEHİT EDİLDİ AMA BİNLERCE ÖMER HALİS DOĞDU'

İshak Demir, 26 yıl sonra kavuştukları bebeklerine Ömer Halis adını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz. Allah'ın verdiği bir mucize. 15 Temmuz'da dünyaya geldi, adını Ömer Halis koyduk. Böyle bir günde doğduğu ve adını da Ömer Halis koyduğum için çok mutluyum. Bir Ömer Halis şehit edildi ama binlerce Ömer Halis doğdu. 26 yıl bekledik onu, Allah'a şükürler olsun. Allah verince veriyor. Yaklaşık 9 ay önce bir müjde aldık. 15 Temmuz darbesinin 3'üncü yılında bebeğimiz dünyaya geldi. Böyle kutlu, mübarek günde geldi. Türkiye'nin kaderini değiştiren şehit Ömer Halisdemir ile de aynı soyadı taşıdığımız için Ömer Halisdemir'in adını vermeyi düşündük. Umarım bu isme layık olur, adı gibi yiğit olur. İnşallah bir daha darbe görmeyiz" dedi.

Anne Aynur Demir de yaşadıkları mutluluğun tarifinin olmadığını belirterek, "Çok mutluyum, Rabbim inşallah evladı olamayan herkese bu mutluluğu nasip etsin" diye konuştu.

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DHA